В паралимпиаде-2020 планируют принять участие 207 украинских спортсменов

На Паралимпиаду в Токио в 2020 году планирует поехать команда в составе 326 человек, среди которых 207 спортсменов. Об этом заявил во время заседания организационного комитета по подготовке и участию спортсменов Украины в Играх ХХХИ Олимпиады и ХVI Паралимпийских играх 2020 году в Токио президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич, передает корреспондент УНН.



"Ориентировочный состав национальной команды Украины на Паралимпиаду - 326 человек, среди них 207 спортсменов, 5 спортсменов лидеров, 88 тренеров, 7 тренеров-врачей, 10 массажистов-тренеров и 14 администраторов и членов штаба", - сказал Сушкевич.



По его словам, сейчас процесс получения лицензий еще продолжается. На сегодня украинские спортсмены с инвалидностью завоевали 84 лицензии.



"Мы планируем войти в 4-5 лучших команд мира", - подчеркнул Сушкевич.

