Минюст США обвинил четырех китайских военных в краже данных 145 миллионов человек

Министерство юстиции США предъявило четырем военным из Китая обвинения во взломе крупнейшего бюро кредитных историй США Equifax и краже личных данных десятков миллионов американцев, пишет Associated Press.



Все обвиняемые служат в Народно-освободительной армии Китая, заявил генпрокурор США Уильям Барр. Их обвиняют в экономическом шпионаже. По словам Барра, украденные данные могли помочь Китаю в развитии области искусственного интеллекта.



В сентябре 2017 года компания Equifax сообщила, что с мая по июль того же года подверглась крупнейшему в истории взлому, в результате которого были похищены персональные данные 145,5 миллионов жителей США, Канады и Великобритании. Хакеры получили доступ к базам данных с именами, датами рождения, адресами и номерами социального страхования американцев. Кроме того, у более 200 тысяч человек похитили номера банковских карт.

