НАТО будет усиливать военный потенциал ввиду российской ракетной угрозы – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и заявил о ракетной угрозе со стороны РФ.



"Если Россия не соблюдает существующие соглашения, такие как ДРСМД, то это не обеспечивает защиту (НАТО - ИФ) с помощью договора, потому что договор, который соблюдает только одна сторона, не обеспечивает безопасность всех сторон", - заявил Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Брюсселе накануне проведения двухдневного совещания министров обороны стран Североатлантического альянса.



Тем самым он объяснил процесс того, что НАТО продолжит совершенствовать свои возможности ПВО, проводить учения и увеличивать инвестиции в современный военный потенциал.



"Но мы не хотим зеркально отражать то, что делает Россия. Мы не намереваемся располагать ракеты наземного базирования в Европе, но мы должны сделать все, чтобы обеспечить эффективные оборону и сдерживание без ДРСМД и при наличии российских ракет", - сказал глава НАТО.



ДРСМД был подписан генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года.



2 августа 2019 года США официально вышли из ДРСМД. Вашингтон винит в этом Москву, которая, по его мнению, нарушила договор. Россия назвала такие обвинения безосновательными и заявила, что действие договора прекращено 2 августа по инициативе американской стороны.

