Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР

Экс-президент Украины Петр Порошенко, который подал 14 исков против ГБР, НАБУ и Нацполиции о возмещении морального ущерба, снова не явился на допрос в ГБР, который был назначен на 11 февраля. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в ведомстве.



"Он не пришел", - сказал собеседник.



О причинах неявки представитель ведомства не сообщил.



Тем временем адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил журналистам, что управление, которое вызывало экс-президента на допрос, реорганизовано указом президента Владимира Зеленского.



Напомним, 11 февраля Петра Порошенко приглашали на допрос к следователю по делу о судебной реформе.



Петра Порошенко подозревают в государственной измене из-за подписанных соглашений в Минске в 2015 году. Они дают широчайшую автономию отдельным районам Донбасса - полицейскую, судебную и языковую.

