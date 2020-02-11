У Зеленского заявили, что смена руководителя ОП не влияет на политический курс государства

Замена руководителя Офиса Президента никак не влияет на политический курс государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Офиса Президента.



"С сегодняшнего дня Офис Президента Украины возглавляет Андрей Ермак. Предыдущий руководитель Андрей Богдан подал в отставку. Офис Президента благодарен за его работу в течение этих месяцев. Смена руководителя Офиса Президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства. Впереди - важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.



На странице также указано, что Офис Президента уверен, что "Ермак справится с вверенной ему ответственностью".



Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса Президента Украины и назначил на эту должность своего помощника Андрея Ермака.

