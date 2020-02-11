Tesla хочет отказаться от рычага переключения передач

Компания Tesla запатентовала инновационный руль, который сочетает в себе функции управления автоматической трансмиссией.



"Американский производитель намерен изменить привычные органы управления: вывести на нижнюю спицу рулевого колеса сенсорный пульт выбора режимов движения и заменить аналоговые кнопки тачпадами", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в описании к заявке Tesla в американском патентном ведомстве сказано, что в нижней части рулевого колеса планируется разместить подсвеченные индикаторы включения режимов парковки, заднего хода, нейтральной передачи или движения. Такая конфигурация позволит полностью отказаться от селектора трансмиссии.







Использование тачпадов с возможностью скроллинга позволит водителю управлять мультимедиасистемой, активировать систему автопилота или включить функцию распознавания голоса, основываясь на тактильных ощущениях. Tesla считает, что сенсорные панели более вариативны, нежели "физические" кнопки, поэтому водитель сможет интуитивно отрегулировать все необходимые параметры, не отрывая взгляд от дороги, а руки от руля.



В качестве примера Tesla разместила алгоритм возможной настройки тачпадов и комбинации действий, активирующие самые популярные команды, такие как изменение волны радиоприёмника и громкости, активация громкой связи, отключение микрофона или выбор контактов в телефонной книге.



Если патент Tesla найдёт применение в серийных электромобилях, то аналоговые переключатели станут диковинкой: "физическими" останутся лишь кнопки стеклоочистителей, поворотников и клаксона.



Полгода назад компания Tesla придумала и задокументировала оригинальный стеклоочиститель: производитель предложил использовать электромагнитную систему, работающую по принципу маглева.

