Москва ожидает выполнения договоренностей нормандского саммита в срок – Песков

В Москве рассчитывают, что договоренности, закрепленные в коммюнике по итогам саммита в "Нормандском формате", будут выполнены в срок, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



В ходе общения с журналистами, Пескова попросили прокомментировать слова замглавы МИД РФ о том, что заявления и действия Киева ставят под вопрос проведение нового "нормандского саммита" в апреле.



"Вы знаете, что ведется работа на уровне соответствующих помощников глав государств, как это было решено, на уровне министерств иностранных дел. Эта работа будет продолжена. Мы фиксируем некоторые заявления, в том числе, из Киева, которые не коррелируются с подтверждениями безальтернативности Минских договоренностей, которые были зафиксированы в тексте парижского документа", - сказал пресс-секретарь президента РФ.



"Пока идет рабочий процесс, еще время есть. Надеемся, что в результате работы, которая сейчас ведется экспертами, удастся выйти на исполнение договоренностей, зафиксированных в парижском документе", - сказал Песков.



На вопрос о том, увязана ли возможность проведения новой встречи с выполнением договоренностей, закрепленных в Парижском коммюнике, Песков ответил: "Так написано в коммюнике парижском. Там определено, что должна быть проделана определенная работа. То есть в данном случае, мы просто читаем документ".

