Новый руководитель ОПЗ просит снизить ему зарплату

Исполняющий обязанности главы правления "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) Николай Синица обратился в Фонд госимущества и наблюдательный совет предприятия с просьбой об уменьшении собственной заработной платы в 10 раз – до 60 тыс. грн.



"Считаю, что финансовое состояние предприятия не позволяет на настоящее время выплачивать мне заработную плату, установленную контрактом", - цитируется письмо Синицы в релизе, переданном агентству "Интерфакс-Украина" бюро коммуникаций "Магонова и партнеры" во вторник.



Новый руководитель уточняет, что в случае такого уменьшения его зарплата будет соответствовать уровню оклада предыдущего и.о. директора предприятия Сергея Назаренко.



Как сообщалось, Кабинет министров Украины 24 января согласовал назначение владельца торговой марки "Два Гуся" Николая Синицы, который ранее возглавлял ГП "Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие", и.о. главы правления ОПЗ.



ПАО "Одесский припортовый завод" выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.



Предприятие простаивало с конца апреля 2018 года. Его работа была остановлена из-за нарушений давальцем ООО "Всеукраинская Энерго Компания" договора с "Укртрансгазом". В августе 2019 года завод возобновил работу по давальческой схеме, отобрав по конкурсу ООО "Агро Газ Трейдинг" и запустив один агрегат аммиака и два агрегата карбамида. Этот договор в результате продления в конце прошлого года действует до 30 апреля 2020 года.



В начале декабря 2019 года новый глава ФГИ Дмитрий Сенниченко заверил, что подготовка ОПЗ к приватизации продолжается согласно графику, который предусматривает приватизационный конкурс в 2020 году.