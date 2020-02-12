Фильм «Хищные птицы» переименовали из-за низких сборов

Студия Warner Bros. сменила название фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» на «Харли Квинн: Хищные птицы». К такому решению пришли после неудачного старта в прокате, пишет Entertainment Weekly.



О том, будет ли изменено название в российском прокате, пока не сообщается.



По версии издания, таким образом студия надеется привлечь зрителей, акцентировав внимание именно на Харли Квинн.



Фильм DC «Хищные птицы» вышел 25 января в мире, 6 февраля ― в России. В Северной Америке за первый уик-энд он собрал $33 миллиона при ожидании $45−50 миллионов.



В мировом прокате фильм собрал $48 миллионов. Таким образом, сборы первого уик-энда оказались меньше, чем бюджет фильма ― $84,5 миллиона.





