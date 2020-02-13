Виагру связали со снижением качества зрения

Врачи предупреждают: прием самой большой дозы силденафила (Виагры) - 100 миллиграммов - может привести к потере нормального зрения сроком до трех недель, передает The Daily Mail. Турецкие медики приводят в пример 17 фактов обращения за медицинской помощью. Пациенты поступили в больницу с аномально расширенными зрачками, высокой чувствительностью к свету, затуманенным зрением или дальтонизмом после приема силденафила.



Компания-производитель Pfizer признает, что внезапная потеря зрения на одном или обоих глазах является редким побочным эффектом препарата. Проблема возникает, когда активный ингредиент препарата не расщепляется в теле должным образом, что приводит к стойкому повышению концентрации средства в крови.



Медики говорят: если человек никогда не принимал препарат раньше, организм не привык его расщеплять и выводить. Следовательно, имеет смысл начинать с минимальных дозировок. Препарат производит эффект, подавляя фермент фосфодиэстеразу 5 типа (PDE5). Сосуды расширяются и кровоток улучшается, в том числе, в половом члене.



Параллельно подавляется выработка другого фермента - фосфодиэстераза 6 типа (PDE6), который переводит световой сигнал в зрительный. Поэтому некоторые пациенты жалуются на нечеткость зрения. Она обычно проходит через 3-5 часов. Но в описанных случаях аномалии сохранялись спустя 48 часов. Симптомы пропали только на 21-й день.

