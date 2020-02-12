МИД Украины не собирается назначать посла в Россию

Украинские власти не намерены повышать статус дипломатических отношений с Россией. В их планы не входит назначение посла в Российскую Федерацию. Об этом сообщает "Интерфакс-Уркаина" со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

Ранее МИД уведомлял о согласовании Украиной кандидатур послов в 13 из 19 стран, где их нет. Однако при этом в ведомстве не уточнили какие государства имеются в виду. В связи с этим журналисты послали в министерство запрос.



В ответ на запрос внешнеполитическое ведомство ответило, что России среди стран нет.



"Министр иностранных дел Украины не вносил на рассмотрение президента Украины представление относительно кандидатуры для назначения на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Российской Федерации", – говорится в ответе.



В МИД пояснили причину такого решение "российской агрессией".



"Учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путем назначения посла Украины", - ответили в МИД.



В свою очередь, в Кремле говорят о желании направить посла России в Киев, хотя переговоров по этому поводу не проводилось.

