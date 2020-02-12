Число героиновых наркозависимых в США удвоилось с начала 2000-х годов

Анализ опросов более 800 тыс. жителей США показал, что число героиновых наркозависимых в стране выросло почти в два раза с начала 2000-х годов. Об этом пишут медики, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале JAMA.



"Начиная с 2002 года, число граждан США, пробовавших героин, вырастало каждый год на 7%, причем этот рост замедлился только в 2016 году. Это, скорее всего, связано не с уменьшением числа новых наркоманов, а с тем, что потребители опиатов начали переходить на фентанил", - пишут исследователи.



Эпидемия героиновой наркомании, захлестнувшая США, берет начало еще в 1990-е годы. Как отмечают медики и общественные активисты, она возникла потому, что врачи начали выписывать оксикодон и другие анальгетики на базе опиатов практически всем пациентам с хроническими болями, происходило это при пособничестве и финансовой "поддержке" со стороны производителей этих средств.



На рубеже веков об этом стали говорить активисты и регулирующие органы, в результате чего оборот наркотических обезболивающих был ограничен. Это тем не менее не остановило рост числа "аптечных" наркозависимых, которые переключились с легкодоступного оксикодона на героин, морфий и различные синтетические опиаты, например, фентанил.

Новые тренды



Наркологи из Национального института по проблемам злоупотребления наркотиками (NIDA) в Бетесде выяснили, что общее число героиновых наркозависимых в США сейчас составляет около миллиона человек - примерно в два раза больше, чем в 2002 году. Такой же рост наблюдается и среди людей, попробовавших героин и употребляющих его внутривенно.



Наркологи пришли к этим выводам, проанализировав результаты анонимных опросов, которые Департамент здравоохранения США и социальные службы проводили среди жителей разных городов с 2002-го по 2018 год. В общей сложности в них приняли участие свыше 800 тыс. человек, согласившихся рассказать о том, употребляют ли они табак, алкоголь или наркотики.



Анализ этих данных показал, что число героиновых наркозависимых быстро росло на территории США до 2016 года - тогда власти начали борьбу с эпидемией опиатной наркомании. Наиболее выраженный рост наблюдается в северо-восточных штатах и западных регионах страны, и в большей степени он касается не молодежи, а мужчин и женщин европейского происхождения в возрасте от 35 до 49 лет.



Ученые предлагают медицинским службам и властям США обратить первоочередное внимание на эти регионы и группы населения и сосредоточить усилия по борьбе с дальнейшим ростом числа наркозависимых именно в этих регионах. Аналогичные усилия нужно предпринимать для защиты населения от распространения сопутствующих болезней, в том числе ВИЧ и гепатита, заключили исследователи.

