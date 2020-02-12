Пресс-служба Зеленского исказила содержание беседы с Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора во вторник, 11 февраля, обсудили ситуацию на Донбассе и Минские соглашения.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы федерального правительства Германии.



Канцлер и президент Зеленский, в частности, обменялись мнениями о ситуации с безопасностью на Востоке Украины и отметили необходимость выполнения Минских соглашений, а также выводов нормандского саммита, который прошел 9 декабря 2019 года в Париже.



Кроме того, лидеры договорились продолжать поддерживать связь.



Отметим, что в версии разговора Зеленского и Меркель, которую ранее опубликовала пресс-служба Офиса президента, тема необходимости выполнения Минских соглашений была опущена и даже не упоминалась.

