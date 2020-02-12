Онищенко просит политического убежища в Германии

Бывший народный депутат Украины Александр Онищенко в ожидании решения суда об экстрадиции на родину подал заявление о предоставлении политического убежища в Германии, сообщил его адвокат Инго Миноджио (Ingo Minoggio) интернет-изданию "Deutsche Welle".



"В Украине существует опасность для жизни и здоровья моего подзащитного", - заявил адвокат.



Кроме того, Миноджио указал на "катастрофические условия содержания в следственных изоляторах в Украине", а также на то, что "главный политический оппонент Онищенко" – пятый президент Украины Петр Порошенко - "даже после потери власти остается очень влиятельным" и якобы представляет опасность для бывшего депутата.



Также адвокат отметил, что в случае, если Германия не предоставит убежища Онищенко, но суд отклонит украинский запрос на экстрадицию как политически мотивированный, он готов выехать в Россию, отметил адвокат.



"У Александра Онищенко есть российский паспорт. А на жительство в Германии у него нет. Поэтому мы сообщили суду, что в случае невыдачи Украине ему есть куда ехать - в Россию", - добавил Миноджио.



Как сообщалось, 3 декабря стало известно, что немецкие правоохранители задержали бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе антикоррупционной прокуратуры (САП).



"Онищенко задержан в Германии, решается вопрос его экстрадиции",- сказали нам в пресс-службе САП



Ранее проект издания "Радио Свобода" "Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что 29 ноября Онищенко был задержан в г.Аахен (Германия) по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).



"По процедуре дальше немецкий суд должен вынести решение относительно его дальнейшей экстрадиции в Украину, о чем в запросе просили украинские правоохранители. Также суд должен определить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса. Дата заседания еще неизвестна", - сказано в сообщении.



Отмечается, что в ожидании назначения суда Онищенко находится под стражей.



Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування". Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.



В целом следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек. В настоящее время трое находятся в розыске. 15 обвинительных актов в отношении 25 лиц направлены в суд, из них в отношении 11 человек вступил в законную силу обвинительный приговор.

