У подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь проверят психику и почерк

Старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Нацполиции Василий Бырко назначил подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета Яне Дугарь две экспертизы. Она должна пройти почерковедческое и психиатрическое исследования.



Об этом сообщил адвокат Дугарь Виталий Коломиец на своей странице в Facebook.



По мнению Коломийца, при назначении были допущены процессуальные нарушения.



"Ни постановления о назначении психиатрической, ни почерковедческой экспертиз нам не предоставили. Мы, как сторона защиты, не можем принять решение о своем участии или неучастии в этих процессуальных действиях", - заявил юрист.



Коломиец опубликовал постановление о назначении экспертиз и написал, что оно не соответствует требованиям ст. 110 Уголовно-процессуального кодекса Украины, на которую ссылается следователь. В частности, в нем не указано обоснование для проведения почерковедческой экспертизы, нет информации о месте и времени изъятия образцов и ответственном за выполнение постановления. Также не указаны возможность и порядок обжалования постановления.



"В любом случае ждем соответствующих решений, оформленных должным образом", - отметил адвокат.

