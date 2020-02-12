Лукашевич: Киев не спешит разрешать кризис в Донбассе

Последние заявления украинских властей о нежелании разводить силы и средства, а также о сценариях силовой реинтеграции Донбасса говорят о том, что Киев не спешит с разрешением кризиса на востоке страны, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.



Он отметил, что после избрания президентом Украины Владимира Зеленского в мае 2019 года Киев подавал определённую надежду на изменение своих деструктивных подходов. По некоторым направлениям урегулирования кризиса были сделаны положительные шаги, в том числе разведение сил и средств на трёх участках на линии соприкосновения, что способствовало деэскалации напряженности и принесло облегчение местным жителям.



"Однако затем на Украине вновь зазвучали голоса тех, кто призывает "побряцать оружием". Причем не только радикальных националистов, которые продолжают оказывать давление на власть. Чего стоят недавние заявления официальных лиц о нежелании разводить силы и средства вдоль линии соприкосновения или сценариях силового "освобождения" Донбасса, которые продолжают держать "под сукном". Всё это наводит на мысль, что Киев, мягко говоря, не спешит с разрешением кризиса на востоке страны", - сказал Лукашевич.



Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

