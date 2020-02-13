Вышел первый трейлер «Видоизменённого углерода 2»

Netflix выпустил полноценный трейлер второго сезона сериала «Видоизменённый углерод». В нём Такеши Ковач продолжает искать Куэллкрист Фалконер… и находит. А заодно встречает и свою старую оболочку.



Роль Такеши Ковача (по крайней мере, одного из них) в новом сезоне исполнил Энтони Маки, известный за роль Сокола в киновселенной Marvel. Судя по ролику, в продолжении вновь сыграют важную роль Куэллкрист Фалконер (Рене Голдсберри) и владелец отеля Эдгар По (Крис Коннер).



Все 8 эпизодов сериала выйдут на Netflix 27 февраля, ожидается русская озвучка и субтитры.





