Интернет 4G на первых станциях метро должен появиться уже весной

В Киевской городской государственной администрации прогнозируют, что запуск 4G-связи на первых станциях столичного метрополитена может появиться весной 2020 года.



"Внедрение 4G в метро - это вопрос национального масштаба. Закон должен выполняться. Есть юридические процессы, которые необходимо соблюдать. Если объединим усилия всех участников этого процесса, проект будет воплощен в анонсированные сроки", - приводит слова советника Киевского городского головы Максима Бахматова пресс-служба КГГА.



По его словам, сейчас согласованы все важные технические аспекты с метрополитеном, и операторы предоставили необходимую техническую документацию.



"Операторы уже завезли в страну первые партии специального оборудования для построения сети и ожидают получения законных оснований для начала выполнения монтажных работ в метро. Полноценная реализация инвестиционного проекта зависит от принятия Киевсоветом решения о плате за телеком-доступ к объектам коммунальной собственности", - отметил директор по регуляторному обеспечению "Киевстар" Александр Когут.

