В Украине объявлен желтый уровень опасности

По всей Украине синоптики в среду, 12 февраля, объявили первый уровень опасности в связи с сильными порывами ветра до 20 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГСЧС.



Так, по прогнозам Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности).



Во время сильного ветра спасатели советуют не ходить под деревьями и билбордами.



В общем синоптики выделяют три уровня опасности: желтый, оранжевый и красный. Во время желтого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.

