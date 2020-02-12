Шевченко может стать наставником "Милана"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко является одним из возможных кандидатов на должность наставника "Милана". Об этом пишет Calciomercato.



По информации источника, С данной инициативой выступает технический директор "россонери" Паоло Мальдини.



Еще одним претендентом на пост главного тренера является бывший тренер и нынешний функционер "РБ Лейпциг" Ральф Рангник. Сообщалось, что "Милан" предложил ему совмещать посты тренера и спортивного директора.



В свою очередь, руководство миланского клуба и нынешний главный тренер Стефано Пьоли имеют договоренность: команда должна завершить сезон чемпионата Италии в зоне Лиги чемпионов или выиграть Кубок Италии. В ином случае, стороны прекратят сотрудничество.

