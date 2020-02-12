Шевченко может стать наставником "Милана"

Шевченко может стать наставником "Милана"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко является одним из возможных кандидатов на должность наставника "Милана". Об этом пишет Calciomercato.

По информации источника, С данной инициативой выступает технический директор "россонери" Паоло Мальдини.

Еще одним претендентом на пост главного тренера является бывший тренер и нынешний функционер "РБ Лейпциг" Ральф Рангник. Сообщалось, что "Милан" предложил ему совмещать посты тренера и спортивного директора.

В свою очередь, руководство миланского клуба и нынешний главный тренер Стефано Пьоли имеют договоренность: команда должна завершить сезон чемпионата Италии в зоне Лиги чемпионов или выиграть Кубок Италии. В ином случае, стороны прекратят сотрудничество.