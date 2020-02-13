Психологи рассказали о необычном тревожном расстройстве

Если человек не может справить малую нужду в общественной уборной, у него могут быть психологические проблемы, предупреждают специалисты. Как правило, данное отклонение фиксируется у мужчин с синдромом социальной тревожности. Это состояние известно также как синдром застенчивого мочевого пузыря, пишет The Times of India.



Только в США данное расстройство разной степени тяжести. диагностировано почти у 20 миллионов человек. Вследствие тревожности мышцы могут настолько напрягаться, что человеку будет трудно расслабиться и справить нужду. Когда в детстве ребенка приучают к горшку, он учится контролировать особые мышцы. Когда нужно справить нужду, человек их принудительно расслабляет. Однако некоторым трудно это сделать, если рядом находятся другие люди.



Так как в мужских уборных писсуары часто не располагаются в отдельных кабинках, обстановка может создавать психологическое давление. Человеку может казаться, что все на него смотрят, ждут, когда он быстро закончит. Плюс, различные внешние раздражители вроде звуков, запахов иногда вызывают проявление синдрома.

