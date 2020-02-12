Ермак пока не планирует проводить ротации в Офисе Президента

Новый руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак пока нет планов по проведению ротации в ОПУ и изменения своих руководителей. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент УНН.



“Я так людно, которая во-первых настроена на плодотворное коллективную эффективную работу. Поэтому только один день прошел, я планирую в ближайшее время встретиться со всеми, поговорить. Пока планов у меня кого-то менять или проводить какие-то ротации нет”, — сказал Ермак, отвечая на вопрос планирует ли он проводить кадровые операции среди своих заместителей.



Новоназначенный руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что основными принципами его работы на новой должности будет успешность Президента и страны.

