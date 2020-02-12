Никаких законов, которые бы ограничивали свободу слова в Украине, принято не будет – Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заверил, что никаких законов, которые ограничили бы свободу слова в Украине, не будет принято. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ермак заявил на брифинге в Киеве.



«Я могу вам гарантировать и сказать от имени президента Украины, что он является гарантом свободы слова и свободных СМИ. Поэтому никаких законов, которые каким-то образом ограничили бы сегодня право свободы слова в нашей стране, не будет принято», - отметил Ермак.



Он отметил, что Офис президента будет следить за работой ВР. «Президент сам прошел путь, он очень много работал и на телевизионных каналах, поэтому для него это личное дело, и, безусловно, это личное дело и для Офиса президента», - добавил Ермак.