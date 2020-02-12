Кабмин утвердил безвиз с Маршалловыми островами

Кабинет министров Украины утвердил соглашение между правительствами Украины и Республики Маршалловы острова об отмене виз, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.



"Вводим безвизовый режим с Республикой Маршалловы острова. Правительство утвердило соглашение между правительствами Украины и Республики Маршалловы острова об отмене виз", - написал Гончарук в своем Телеграм-канале в среду.



По его словам, граждане двух государств смогут путешествовать этими странами без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.



Отмечается, что принятие постановления позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу.

