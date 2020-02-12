Федине вручили подозрение и ждут на допрос

Народному депутату Украины Софии Федине в среду, 12 февраля, вручили подозрение и повестку на допрос. Об этом она сообщила журналистам под стенами ГБР, информирует УНН.



"По результатам вручения подозрения, имею повестку на допрос", - отметила она.



Добавим, 6 февраля Федина вызвали в ГБР для вручения подозрения. Федына не пришла в ГБР для вручения подозрения.



В то же время, волонтерке Марусе Зверобой 6 февраля вручили уведомление о подозрении.



Напомним, по предварительной информации, 26 октября 2019 года народный депутат Украины София Федына и гражданка Маруся Зверобой, находясь во Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой выражали угрозы убийством, адресованные Президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.

