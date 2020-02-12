Россия снова упрощает получение гражданства для украинцев

Государственная дума России во втором (основном) чтении поддержала законопроект, которым упрощается получение гражданства РФ для украинцев. Об этом пишут российские СМИ.



Сообщается, что Госдума поддержала отмену собеседования для украинцев для получения статуса носителя русского языка. Такой статус дает возможность получить российское гражданство в упрощенном порядке.



Согласно законопроекту, свободно владеющие русским языком граждане Украины могут лично подавать заявление о признании их носителями русского языка. В таком случае при наличии достаточных оснований комиссия может предоставить статус без собеседования.

