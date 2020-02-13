Обнаружена естественная защита от всех вирусов

Обнаружена естественная защита от всех вирусов

Американские ученые из Массачусетской больницы обнаружили механизм, который может защитить организм практически от всех вирусов сразу. Данные их исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

Ученые из Массачусетской больницы и Немецкого центра исследования рака в Гейдельберге нашли крайне чувствительный к вирусам белок - AGO4. Его прозвали "ахиллесовой пятой" для большинства вирусов.

AGO4 относится к семейству Argonaute, роль которого в организме до сих пор была не до конца понятна. Оказалось, что именно этот белок обладает мощным противовирусным действием в соматических клетках млекопитающих.

Исследование на мышах показали, что крайне чувствительными к вирусам оказались только клетки с дефицитом AGO4. Ученые планируют продолжить изучение белка и найти способ повысить его уровень и активность.

По мнению ученых, это открытие может помочь создать универсальное лечение от практически всех вирусов одновременно.