Обнаружена естественная защита от всех вирусов

Американские ученые из Массачусетской больницы обнаружили механизм, который может защитить организм практически от всех вирусов сразу. Данные их исследования опубликованы в журнале Cell Reports.



Ученые из Массачусетской больницы и Немецкого центра исследования рака в Гейдельберге нашли крайне чувствительный к вирусам белок - AGO4. Его прозвали "ахиллесовой пятой" для большинства вирусов.



AGO4 относится к семейству Argonaute, роль которого в организме до сих пор была не до конца понятна. Оказалось, что именно этот белок обладает мощным противовирусным действием в соматических клетках млекопитающих.



Исследование на мышах показали, что крайне чувствительными к вирусам оказались только клетки с дефицитом AGO4. Ученые планируют продолжить изучение белка и найти способ повысить его уровень и активность.



По мнению ученых, это открытие может помочь создать универсальное лечение от практически всех вирусов одновременно.

