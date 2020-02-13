Сытник рассказал, когда НАБУ сможет вести автономную прослушку

НАБУ сможет автономно прослушивать фигурантов своих дел после нахождения для этого финансирования и согласования всех позиций со Службой безопасности.



Об этом сообщил директор ведомства Артем Сытник в интервью Liga.net.



Он, в частности, рассказал, что закон о предоставлении НАБУ разрешения на автономное прослушивании был принят уже после формирования бюджетного запроса.



"В бюджете на 2020 год средств на создание этой системы не предусмотрено. Однако мы стараемся найти ресурсы за счет экономии и просмотра приоритетов в расходах ", - сказал Сытник.



По его словам, следующий этап - согласование позиций с СБУ, что частично уже сделано.



"Но нужно, чтобы это все (возможность автономного снятия информации с каналов связи - ред.) было заведено непосредственно на операторов", - добавил Сытник.



При этом он заверил, что СБУ не препятствует НАБУ в получении автономного прослушивания.



Как сообщалось, парламент внес изменения в Уголовный процессуальный кодекс и закон о телекоммуникации, которые предоставили НАБУ получить право самостоятельно прослушивать фигурантов своих делм. Ранее детективы НАБУ снимали информацию с каналов связи через СБУ и МВД, что, по словам Сытника, способствовало утечке информации о ходе расследования.



