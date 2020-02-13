Офис генпрокурора засекретил дело об избиении Кивой ветерана АТО

Офис генпрокурора засекретил дело об избиении Кивой ветерана АТО

Офис генерального прокурора засекретил информацию, касающуюся расследования дела, открытого по факту нанесения депутатом Верховной Рады Ильей Кивой (фракция "Оппозиционная платформа - За життя") телесных повреждений посетителю ресторана в центре Киева.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Українських Новин.

Агентство, в частности запрашивало информацию о том, вызывался ли на допрос и был ли допрошен Кива в рамках расследования.

Офис генпрокурора сообщил, что информация по делу относится к данным досудебного расследования, составляет тайну следствия и не может быть разглашена без письменного разрешения следователя.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл дело по факту нанесения депутатом Верховной Рады Ильей Кивой (фракция "Оппозиционная платформа - За життя") телесных повреждений посетителю ресторана в центре Киева.

Нардеп Илья Кива устроил драку в ресторане в центре Киева с ветераном АТО, а затем сам позвонил в милицию и нажаловался что его избили. Позже Илья Кива пожаловался, что АТОшник, с которым он сцепился в ресторане, раньше угрожал ему в Facebook.