Офис генпрокурора засекретил дело об избиении Кивой ветерана АТО

Офис генерального прокурора засекретил информацию, касающуюся расследования дела, открытого по факту нанесения депутатом Верховной Рады Ильей Кивой (фракция "Оппозиционная платформа - За життя") телесных повреждений посетителю ресторана в центре Киева.



Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Українських Новин.



Агентство, в частности запрашивало информацию о том, вызывался ли на допрос и был ли допрошен Кива в рамках расследования.



Офис генпрокурора сообщил, что информация по делу относится к данным досудебного расследования, составляет тайну следствия и не может быть разглашена без письменного разрешения следователя.



Генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл дело по факту нанесения депутатом Верховной Рады Ильей Кивой (фракция "Оппозиционная платформа - За життя") телесных повреждений посетителю ресторана в центре Киева.



Нардеп Илья Кива устроил драку в ресторане в центре Киева с ветераном АТО, а затем сам позвонил в милицию и нажаловался что его избили. Позже Илья Кива пожаловался, что АТОшник, с которым он сцепился в ресторане, раньше угрожал ему в Facebook.

