Кабмин выделил 3,5 млрд грн на развитие школ

Кабинет министров на сегодняшнем заседании предоставил субвенцию в 3,5 млрд грн на развитие школ. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МОН.



"Правительство предоставило субвенцию в 3,5 млрд грн для реализации программы" Способна школа для лучших результатов ", которая имеет целью развитие опорных и больших школ", - говорится в сообщении.



Как ожидает министр образования и науки Анна Новосад, эта программа и предназначенные для нее средства помогут школам стать более безопасными и комфортными для учеников и их родителей, учителей и администраций школ. "Ремонт или завершение строительства, закупка оборудования и создание учебных кабинетов, обновление интерьеров в школьных помещениях - вот возможности, которые предоставляет эта субвенция школам. В этом году она составляет 3,5 млрд грн, и наша задача ежегодно увеличивать ее объем", - отметила Новосад.



На финансирование проектов могут претендовать любые опорные школы и другие школы, в которых получают образование не менее 350 учеников.



Средства субвенции будут предоставлены проектам, направленным на:



завершение недостроенных зданий и сооружений школ,

реконструкцию, капитальный ремонт,

формирование нового образовательного пространства.



