Компания Boeing впервые с 1962 года не получила за январь ни одного заказа

Аэрокосмическая корпорация Boeing, которая уволила ранее своего главу Денниса Мюленберга с занимаемой должности без выходного пособия, за январь месяц не получила ни одного заказа. Такой кризис у компании впервые с 1962 года, передает CNBC.



"Boeing зарегистрировал отрицательный уровень заказов в 2019 году - впервые за десятилетия - когда клиенты отменяли или конвертировали заказ", - говорится в сообщении.



Отмечается, что главный конкурент компании - концерн Airbus, в январе получил заказ на 274 самолетов.



За январь Boeing поставила всего 13 новых самолетов, , в том числе шесть 787 Dreamliner, пару 777, два 767 и три 737NG.



В прошлом году Boeing завершил январь с 45 новыми заказами и поставками 46 самолетов.

