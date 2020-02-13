ВАКС с начала работы вынес только два приговора

В Высший антикоррупционный суд за первые пять месяцев его работы поступило 225 уголовных производств, в прошлом году ВАКС вынес два приговора. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.



"В Высший антикоррупционный суд с 5 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года поступило 205 уголовных производств. Из них - 50 уголовных производств направлено по подсудности и принято 2 приговора. На рассмотрение следственных судей за указанный период поступило 3628 ходатайств, жалоб и заявлений", - говорится в сообщении.



Также указано, что с начала 2020 года до 7 февраля 2020 года поступило 20 уголовных производств и 1227 ходатайств, жалоб и заявлений.

