Охматдет планируют ввести в эксплуатацию до конца марта - Гончарук

Лечебно-диагностический комплекс Охматдет уже достроили и планируют ввести в эксплуатацию до конца марта. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства в среду, 12 февраля, передает корреспондент УНН.



"В этом году окончательно был достроен новый корпус Охматдета (детская больница Охматдет, - ред.), завершение всех строительных работ и принятие их в эксплуатацию мы ожидаем уже в следующем месяце. К концу марта это должно произойти. Этот вопрос находится на личном контроле министра охраны здоровья... Мы каждые две недели собираемся и контролируем, как происходит строительство...Я лично посетил больницу и убедился, что все идет без рисков. Задача в этом году - запустить Охматдет, то есть этот долгострой национального масштаба", - добавил он.



Добавим, в апреле прошлого года была открыта первая часть нового корпуса Охматдета. Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием для приема пациентов со сложными диагнозами. Весь комплекс обновленного "Охматдета" составит более 67 тыс. Кв. м - несколько блоков, в которых будут размещаться 10 современных хирургических отделений, 5 онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделение.

