НАБУ расследует происхождение пленок Трубы - Сытник

Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках уголовного производства расследует происхождение аудиозаписей бывшего директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Об этом заявил во время заседания комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, передает корреспондент УНН.



“Есть уголовное производство, которое расследуется НАБУ (по пленок Трубы — ред.), мы там выясняем, что происходило. Но могу сказать, как руководитель правоохранительного органа, что это очень опасная тенденция, когда вообще у нас всегда есть выбросы записей из кабинетов первых лиц органов или государства, но при этом никто не может показать решение суда на основании чего это делалось”, — сказал Сытник.



По его словам, расследование пока продолжается.



“Но вы должны понимать, что происхождение этих записей оно, к сожалению, незаконно, но угрожающее для государства... Одним из важных аспектов этого расследования является как раз происхождения этих пленок. Возможно мы в этом плане будем контактировать с СБ. Мы будем устанавливать достоверность того, что там записано. И после того принимать определенное законное решение”, — отметил Сытник.



Генпрокуратура Украины еще 13 декабря открыла уголовное производство в отношении бывшего директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы.



Бывший директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил, что уголовное производство открыто в отношении сообщений о фейковой аудиозаписи не имеет перспектив.

