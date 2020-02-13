Каждый день мир теряет от загрязнения воздуха $8 млрд – Greenpeace

Загрязнение воздуха из-за сжигания ископаемого топлива приводит к ежедневным потерям в мировой экономике в размере $8 млрд или $2,9 трлн в год. Об этом говорится в совместном докладе организации Greenpeace и Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), обнародованном в среду, 12 февраля.



Отмечается, что потери достигают около 3,3% мирового ВВП. Самые высокие годовые потери, связанные с загрязнением воздуха от сжигания ископаемого топлива, несут Китай ($900 млрд), США ($600 млрд) и Индия ($150 млрд). За ними следуют Германия с $140 млрд и Япония – $130 млрд.



Также эксперты выяснили, что сжигание угля, нефти и газа, вызывающее проблемы со здоровьем, может привести к 4,5 млн преждевременных смертей в мире каждый год. Ежегодно 40 тысяч детей умирают, не дожив до пяти лет, из-за воздействия мелкодисперсных взвешенных частиц, которые попадают в воздух в результате сжигания угля и других видов ископаемого топлива (частицы сажи и т.д.).



По данным ВОЗ, в результате загрязнения окружающей среды каждый год умирают более 1,7 млн детей в возрасте до пяти лет. Ежедневно около 93% (1,8 млрд) детей в возрасте до 15 лет дышат загрязненным воздухом, а в 2016 году от острых инфекций нижних дыхательных путей, вызванных загрязненным воздухом, умерли 60 тысяч детей.



"Каждый год загрязнение воздуха ископаемым топливом уносит миллионы жизней, увеличивает риск инсульта, рака легких и астмы и стоит нам триллионы долларов", – заявил агентству Bloomberg сотрудник отделения Greenpeace в Юго-Восточной Азии Минву Сон.



По мнению экспертов Greenpeace, решить проблему загрязнения воздуха можно путем перехода на возобновляемые источники энергии и поэтапного отказа от автомобилей, работающих на дизельном топливе.



Кроме того, для предотвращения глобального изменения климата необходимо сворачивать существующую угольную и нефтегазовую инфраструктуру и переходить на возобновляемые источники энергии.



По данным аналитиков Oxford Economics, в отсутствие усилий по ограничению выбросов парниковых газов температура Земли к 2050 году может повыситься еще на 2°C, что чревато сокращением мирового ВВП на 2,5-7,5%.

