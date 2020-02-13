Формула-1 официально отложила Гран-при Китая из-за коронавируса

"Формула-1" официально сообщила о переносе Гран-при Китая, который должен был начаться 19 апреля в Шанхае, на неопределенный срок.



Такое решение принято совместно с Международной автомобильной федерацией (FIA), сообщает Independent.



"Гран-при Китая всегда был очень важной частью календаря F1. Болельщики всегда невероятные. Мы все надеемся на гонки в Китае в ближайшее время и желаем всем в стране лучшего в это трудное время", - говорится в заявлении "Формулы-1".



Как отмечается, причиной отмены гонок является вспышка коронавируса в Китае.



Гран-при пока не отменен окончательно, организаторы ведут переговоры, чтобы попытаться перенести соревнования на конец года. Однако есть вероятность того, что гонок в Китае в этом сезоне не будет, поскольку в календаре на этот год запланировано рекордное число Гран-при (22).



Сезон начинается в Австралии 15 марта.

