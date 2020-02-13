В аэропорту "Борисполь" работают две бригады экстренной медицинской помощи из-за коронавируса

В Международном аэропорту "Борисполь" закреплены две бригады экстренной медицинской помощи, которые будут отвозить пассажира с подозрением на коронавирус в медучреждение с инфекционным стационаром. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время круглого стола "Коронавирус. Социальное и экономическое измерение", передает УНН.



"В аэропортах начали работать усиленные режимы санитарно-карантинных подразделений. Усиленная бригада медицинских пунктов в аэропорту. Закреплено за аэропортом "Борисполь", например, две бригады экстренной медицинской помощи, которые будут отвозить потенциального больного на госпитальную базу с инфекционным стационаром, с инфекционными боксами, которые позволят локализовать болезнь и не позволит распространиться на территории Украины", - сказал Ляшко.



Он добавил, что такие заведения есть по всей территории Украины.

