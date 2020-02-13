ЕС пригрозил Британии судом из-за транспортных пошлин

Европейский союз призвал Великобританию изменить транспортные пошлины, так как несмотря на выход страны из ЕС (Brexit), Лондон пока еще подчиняется законам блока. Об этом сообщает Reuters.



Сообщается, что дорожные сборы Британии для грузовых автомобилей нарушают правила Евросоюза.



"Законодательство ЕС продолжает применяться в полной мере к Великобритании в течение переходного периода. В частности, Великобритания по-прежнему подчиняется правоприменительным механизмам ЕС, таким как процедуры нарушения", - говорится в заявлении Европейской комиссии.



Лондону необходимо в течении двух месяцев выполнить директиву ЕС о взимании дорожных пошлин, в противном случае Еврокомиссия может передать дело в Европейский суд в Люксембурге.

