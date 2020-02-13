Bloomberg объяснил решение Путина поменять Конституцию его разладом с Лукашенко

Поправки в Конституцию, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, — это его план Б остаться у власти после 2024 года. Об этом со ссылкой на источники в Кремле пишет Bloomberg.



К запасному варианту Путин обратился после провала плана А. По словам собеседников агентства, первоначальный план состоял в том, чтобы убедить президента Белоруссии Александра Лукашенко «возродить умирающее соглашение о создании сверхдержавы».



Если бы Путин стал лидером Союзного государства, это позволило бы обойти ограничения по количеству президентских сроков, пишет Bloomberg. Лукашенко же выступил «категорически против» слияния, утверждают источники агентства.



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал РИА Новости, что Путин не предлагал Лукашенко объединение государств, речь шла «об углублении союзной интеграции».

