Вышел трейлер фильма «Французский диспетчер» Уэса Андерсона

Вышел первый трейлер фильма «Французский диспетчер» (French Dispatch) режиссера Уэса Андерсона.



В основе сюжета ― история французского отделения американского еженедельника под названием «Французский диспетчер». Известно, что сценарий фильма вдохновлен журналом The New Yorker. Действие картины разворачивается в XX веке в вымышленном французском городке. Билл Мюррей играет главного редактора, а Элизабет Мосс, Оуэн Уилсон, Тильда Суинтон ― его сотрудников.



Во «Французский диспетчер» невероятный звездный состав: кроме Билла Мюррея, Тильды Суинтон и Элизабет Мосс здесь также снялись Фрэнсис Макдорманд, Джефф Голдблюм, Эдриен Броуди, Уиллем Дефо, Леа Сейду, а также Тимоти Шаламе, Бенисио Дель Торо и Сирша Ронан.



Это первая игровая картина режиссера за последние шесть лет. Его последний фильм «Отель «Гранд Будапешт» вышел в 2014 году и получил четыре «Оскара».





