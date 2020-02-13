ОБСЕ отметила конструктивность дискуссии контактной группы по Донбассу

Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау заявила, что видит достаточно конструктивную атмосферу в дискуссии по вопросам обмена пленными и согласования новых участков разведения сил и средств в Донбассе.

В среду в Минске состоялся очередной раунд переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Сегодня еще мы не решили окончательно вот эти вопросы (обмена пленными и согласования новых участков разведения – ред.)… Но переговоры продолжаются, и атмосфера была достаточно конструктивная, мне кажется. Целый день интенсивно работали именно над этими вопросами. Я уже не могу сказать, что будет дальше, будут ли какие-то решения на следующей встрече, но это, конечно же, очень важно", - сказала Грау журналистам.



Дипломат также обратила внимание, что ровно пять лет назад был подписан комплекс мер по выполнению минских соглашений, который был одобрен лидерами "нормандской четверки" (Украина, РФ, Германия, Франция) и Советом безопасности ООН. Грау отметила, что комплекс мер совместно с минским протоколом и минским меморандумом является основной для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.



"Стороны выражают приверженность минским соглашениям, но для решения конфликта все еще требуются усилия и политическая воля сторон. К сожалению, люди все еще гибнут. При этом ограничение свободы передвижения СММ (специальной мониторинговой миссии – ред.) препятствует мониторингу режима прекращения огня. И все-таки сегодня меня порадовало то, что стороны выразили готовность приложить больше усилий для реализации заключений нормандского саммита", - сказала Грау. Она также добавила, что в этом духе в среду прошла работа контактной группы и ее рабочих подгрупп.



Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря. Стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".

