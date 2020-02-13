В России создадут систему мониторинга реализации нацпроектов

Правительство РФ создаст информационно-аналитическую систему, чтобы отслеживать выполнение национальных проектов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.



"Важно видеть общую картину исполнения нацпроектов на всех уровнях, совместно с министрами, руководителями нацпроектов вести оперативный мониторинг того, что происходит, в режиме онлайн", - отметил глава кабинета министров. По его словам, "для этого будет создана информационно-аналитическая система мониторинга реализации национальных проектов, которая интегрирует данные практически всех ведомств".



Председатель правительства отметил, что нынешнее заседание - первое для президиума Совета в новом составе, поскольку указ о его формировании президент РФ Владимир Путин подписал в конце прошлой недели. Однако Мишустин заметил, что "работа начинается не с чистого листа, подготовлена достаточно серьезная база, есть целевые показатели, есть сроки, в бюджете заложены все необходимые средства". "В прошлом году началась практическая реализация национальных проектов, и сегодня мы обсудим, как организовать проектную деятельность более эффективно, надо, чтобы уже в ближайшее время люди увидели реальные результаты нашей работы", - подчеркнул премьер-министр.



Он напомнил, что ранее давал поручения Минэкономразвития и руководителям нацпроектов до 20 февраля представить предложения по уточнению единого плана достижения национальных целей, в том числе с учетом новых задач, которые были поставлены президентом РФ в послании Федеральному собранию. "Координировать эту работу будут мои заместители. Прошу вице-премьеров, кураторов национальных проектов выстроить четкую управленческую вертикаль. Нам нужно добиться жесткой связки - от правительства до муниципалитетов", - уверен председатель правительства.



По мнению Мишустина, создание информационно-аналитической системы мониторинга реализации национальных проектов "позволит оценивать риски, предупреждать о возможных отклонениях, в первую очередь, в достижении национальных целей и целевых показателей".



Мишустин также потребовал неукоснительного соблюдения графика финансирования выполнения национальных проектов.



"Все финансовые вопросы должны решаться оперативно, средства до исполнителя доходить в установленный срок, а не к концу года, как у нас иногда бывает", - указал председатель правительства на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Он подчеркнул: "Здесь любое затягивание сроков я буду считать недопустимым". "Прошу всех это иметь в виду", - обратился Мишустин к участникам заседания.



"Сегодня уже середина февраля, а у нас работа по принятию нормативных актов, которые необходимы для начала финансирования мероприятий в рамках нацпроектов, не завершена", - констатировал премьер-министр. "Просил бы всех нас ускориться", - сказал Мишустин.



Он подчеркнул, что "прошлый год с точки зрения исполнения национальных проектов был особенным - это был фактически старт практической работы, механизмы исполнения национальных проектов только еще отлаживались". "Поэтому на законодательном уровне было принято решение о возможности переноса неиспользованных средств с прошлого года", - пояснил председатель правительства. Он уточнил, что речь идет о "порядка 148 млрд рублей, значительная их часть приходится на комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, нацпрограмму "Цифровая экономика", также нацпроект "Демография". "Здесь наша задача - разобраться с причинами, по которым возникла эта ситуация и принять все меры, чтобы это больше не повторялось", - заявил Мишустин.



Глава кабинета министров также назвал решение о переносе неиспользованных средств с 2019 года на 2020 год исключительным. "В этом году такого быть не должно", - указал он.



На нынешнем заседании премьер-министр предложил рассмотреть вопросы заключения соглашений с регионами о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов на национальные проекты. "Почти все они заключены, но важно оперативно довести эту работу до конца", - указал Мишустин.



