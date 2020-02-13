Названа дата появления Агентства по управлению госдолгом Украины

Агентство по управлению государственным долгом Украины, решение о создании которого 12 февраля принял Кабмин, будет зарегистрировано как юрлицо до 1 сентября текущего года.



Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.



А нормативно-правовое обеспечение деятельности агентства будет разработано до июля этого года. Пока новый орган не заработает, полномочия по реализации долговой политики остаются за Минфином.



В ведомстве подчеркивают, что создание долгового агентства - необходимое условие выполнения плана действий правительства по снижению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов. По данным Министерства финансов, успешная реализация Стратегии управления госдолгом и улучшение макроэкономических показателей в 2019 году позволили сэкономить около 26 млрд грн расходов на обслуживание госдолга. При запуске агентства результаты должны быть еще лучше.



Согласно проекту постановления, деятельность агентства будет направляться и координироваться Кабмином через министра финансов. Долговое агентство сможет проводить сделки с госдолгом, включая обмен, выпуск и продажу долговых обязательств, использование деривативов и операции РЕПО.



Помимо этого, правительство намерено возложить на орган управление ликвидностью единого казначейского счета (ЕКС) и валютных счетов государственного бюджета, в том числе размещение временно свободных средств ЕКС и валютных счетов госбюджета по согласованию с министром финансов.



Главу агентства будет назначать Кабмин по итогам конкурса по предложению Комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы.

