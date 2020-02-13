В ДНР назвали предложения Киева по Донбассу провокационными

Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу в Минске Алексей Никоноров назвал провокационными предложения Киева по участкам разведения сил и средств вдоль линии соприкосновения в Донбассе.



Очередной раунд переговоров по Донбассу прошел в Минске 12 февраля. Вопрос разведения сил и средств не раз обсуждался на заседании подгруппы по безопасности.



"Украинской стороной были предложены заведомо провокационные варианты участков разведения, которые не учитывают основные принципы отвода, прописанные в рамочном решении, а именно – зеркальность и паритетность отведения сил от занимаемых позиций. Предстоит достаточно сложный процесс согласования, однако мы приложим максимум усилий, чтобы наши дискуссии привели к общему видению модификации этих участков", – приводит слова Никонорова представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима перемещения огня.

