Портнов: проходящие по делу Шеремета сотрудники СБУ два раза не явились на допросы

Сотрудники Службы безопасности Украины, которые проходят по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, не являются на допросы. Они проигнорировали вызовы уже дважды.



Об этом в своем Telegram-канале сообщил юрист Андрей Портнов.



"Друзья, информирую, что сотрудники СБУ, проходящие по делу об убийстве Павла Шеремета, уже дважды не явились на допросы к следователям полиции. Напоминаю, что СБУ также ни разу не прокомментировало аудио и другие доказательства причастности её сотрудников к сокрытию этого убийства", - написал известный адвокат.



Также Портнов напомнил подписчикам канала, что власть сохранила на всех ключевых постах в СБУ тех, кто в последний месяц был разоблачен в контактах с подозреваемыми в убийстве Шеремета и тех, кто при Порошенко руководил подразделениями, отвечавшими за радикалов.

