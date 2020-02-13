Грызлов обвинил Киев в отсутствии концепций особого статуса Донбасса

Особый статус Донбасса является решающим условием урегулирования конфликта, Киев не представил концепций соответствующих законодательных актов и сроков их принятия, заявил представитель России в контактной группе Борис Грызлов по итогам встречи в среду.

Встреча контактной группы по Донбассу прошла в среду в Минске.

"В который раз подчеркну, что особый статус Донбасса, с введением его на постоянной основе по "формуле Штайнмайера", является решающим условием урегулирования конфликта. До сих пор официальный Киев не представил концепций соответствующих законодательных актов и сроков их принятия", - сказал он журналистам.



По словам Грызлова, "все эти вопросы должны решаться в режиме прямого политического диалога между Киевом и Донбассом, как предусмотрено минскими договоренностями".



"Совершенно очевидно, что киевская власть не сможет восстановить отношения с Донбассом, пока не начнет разговаривать с жителями Донбасса, в том числе с теми людьми, кого в Донецке, в Луганске избрали в органы власти", - отметил он.



Контактная группа по Донбассу ранее в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева.

