Захарова надеется, что Киев прекратит произвол в отношении СМИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова надеется, что Киев прекратит произвол в отношении СМИ.



Выступая в ходе еженедельного брифинга, она напомнила, что с некоторых пор "на украинском медиарынке не смогут работать компании, собственниками или бенефициарами которых являются граждане или налоговые резиденты России".



"Ретрансляция сигналов с российской территории не допускается", - добавила она.

"Не церемонится официальный Киев и с неугодными режиму национальными СМИ", - сказала Захарова.



"На прошлой неделе служба безопасности Украины отметилась обысками в офисе телеканала "1+1", заявив при этом, что уголовное производство никоим образом не является давлением на СМИ или притеснением свободы слова", - напомнила она.



При этом официальный представитель МИД России задалась вопросом, "где профильные международные структуры, где все те, кто с лупой отслеживает ситуацию в сфере прав и свобод СМИ?". Она напомнила о реакции представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, о реакции украинских НПО. "Проблема только в одном, что это такая, точечная, легкая реакция, а должно быть так, как они умеют..." - сказала она.



Захарова заключила, что "мы рассчитываем, что киевские власти прислушаются ко мнению международного сообщества, еще раз перечитают те обязательства, под которыми стоят подписи непосредственно киевских властей, прекратят произвол в отношении СМИ ...".

