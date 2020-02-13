Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане

На всеправославном совещании в Иордании, которое созывается в феврале по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила III, Русскую православную церковь будет представлять патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщил в Риме российским журналистам председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.



"Думаю, что РПЦ будет представлена на уровне предстоятеля церкви", - сказал глава ОВЦС, который принимает в Риме участие в мероприятиях, посвященных четвертой годовщине исторической встречи между папой Римским Франциском и патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Гаване.



Ранее Иерусалимский патриарх Феофил III предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира, вызванного предоставлением томоса об "автокефалии" Украине.

