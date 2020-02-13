Дуристика газового усложнения–2

В предыдущей статье мы рассказали, что монетизация субсидий – это дурная затея, которая запутала народ. Особенно с учетом задолженности по субсидиям и неразберихи с пересчетами. Но, судя по всему, наше мнение разделяют не все. Иначе зачем было вводить новую систему оплаты газа с двумя разными платежками (за потребление и абонплату) и разными правилами, как по ним платить? Хотя, кажется, я догадываюсь, зачем...



Замминистра соцполитики Виталий Музыченко, которого мы цитировали в прошлой статье по поводу причин задержки выплаты монетизированной субсидии, бодро заявил на днях, что есть проблема и с льготами на газ. Из-за того, что НКРЭКУ ввела отдельную оплату распределения природного газа в конце декабря прошлого года (соответственно изменения вступили в силу с начала 2020-го), да еще и подняла стоимость этой услуги, получатели субсидий не успели получить на него скидку. Но ничего страшного, утешает чиновник: в феврале получателям субсидий и льгот проведут перерасчет. И в марте они получат компенсацию.



Многие здравомыслящие люди спрашивают: что это такое? Зачем с 1 января облгазы и газсбыты присылают две разные платежки за газ? Отдельно – за потребленный газ (у кого есть счетчик, то по счетчику, остальным по “нормам”), отдельно – за его распределение (доставку) потребителю, так называемая абонплата. При этом унифицированной цены за распределение газа нет: тарифы в каждом регионе различные. Как и штрафы.



Кстати, не путайте абонплату за газ и плату за обслуживание счетчиков. Это разные платежки и приходить будут отдельно (если ваш местный газовый “князек” пожелает взимать деньги еще и за проверку газовых счетчиков). Такое право он имеет, согласно недавно вступившему в силу закону о ЖКХ.



Также абонплата – не альтернатива платежам за потребленный газ, а постоянный “гарнир” к ним. Как уже сообщили населению, плата за доставку газа производится всегда, независимо от того, потребляется газ по факту или нет. Даже если счетчик фиксирует нулевой объем использованного газа, это не влияет на “содержимое” платежки на абонплату.



Многие удивились, когда январские платежки за декабрь-2019 пришли дважды: за потребление газа с включенной доставкой и за доставку уже без потребления. Народ дисциплинировано заплатил по обеим квитанциям, и, соответственно, возникла переплата, которую также придется пересчитать. Зачем такая морока? Чтобы клеркам жизнь медом не казалась

Интуиция мне подсказывает, что усложнение с газом специально сделано, чтобы мухлевать с оплатой. Тарифы на газ устанавливаются централизовано, с ними особо не разгонишься. А вот со стоимостью доставки газа до конкретного потребителя открывается широкий простор для изобретательности коммунальных компаний

Добиться права не платить нельзя. Пусть вы уехали работать за границу, легли в больницу на долгие месяцы или делаете ремонт и газ пока не включаете. Единственная возможность не получать счета за распределение газа и не накапливать долг – официально оформить отключение услуги в формате полностью отрезанной от системы газораспределения трубы. Кто трубу не отпилил, будет платить наравне с остальными.Стоимость вроде бы и не высокая, но каждая лишняя квитанция – это дополнительная банковская комиссия при ее оплате. Заранее предупреждаю, чтобы в целях экономии на комиссионных (минимальная цена составляет в среднем 10 грн., которые нужно заплатить и при 1 грн. в квитанции, и при 100 грн., – автор), вы не платили наперед, узнав у соседа, проживающего в аналогичной квартире, размер его платы за месяц. Нужно знать только свой тариф.Стоимость услуги будет определяться индивидуально: объем потребления за предыдущий год умножается на тариф на распределение и делится на 12 месяцев. Так что у всех потребителей стоимость услуги по доставке газа в жилье будет разной. Соответственно, субсидии тоже надо всем пересчитать персонально. И не только субсидии.Многие удивились, когда январские платежки за декабрь-2019 пришли дважды: за потребление газа с включенной доставкой и за доставку уже без потребления. Народ дисциплинировано заплатил по обеим квитанциям, и, соответственно, возникла переплата, которую также придется пересчитать. Зачем такая морока? Чтобы клеркам жизнь медом не казалась.А вот чтобы нам жизнь не казалась медом, решили устроить путаницу со сроками платежей. Абонплата будет приходить на месяц ранее платежки за потребление газа. И оплатить ее надо будет до 1-го числа следующего месяца. Февральские – до 1 марта.Если вы что-то не поняли и не заплатили, поставщик имеет право после окончания установленного срока начислить штраф за каждый день просрочки оплаты. Это называется “компенсация” в сумме, равной тарифу за каждый просроченный день. То есть по факту за каждый просроченный день придется оплатить двойной тариф за день доставки, размер которого высчитывается по конкретному месяцу.Например, при неуплате счета за доставку газа в 150 грн. распределительная компания имеет право начислить такую же по объему пеню, и вы получите через месяц уже счет в 300 грн. плюс 150 грн. за текущий период. И дальше по такой же схеме.Возникает вопрос, с какого перепугу один неоплаченный вовремя день считается за два? Газу в эти дни сложнее добираться до наших квартир? Или поставщик несет большие убытки, если ему заплатят не сейчас? А через месяц? Всякие проблемы у людей бывают. Пеня, ладно, пусть будет. Но как с коммуналкой: за каждый день просрочки платежа – 0,01%, или 3,65% в год. При этом общий размер пени не может превышать суммы долга. А по доставке газа может!При этом штрафы начнут взимать уже в феврале. В январе население пощадили из-за проблем с оплатой по отдельной квитанции в банках и через интернет. А с февраля уже все, пощады не будет. Хотя проблемы решили далеко не везде. И, не сомневайтесь, каждый сбой системы будет сопровождаться большим скандалом и выхлопом негативной энергии масс.Тут еще такой момент, что по новому закону о ЖКХ поставщики имеют право вводить индивидуальные наценки или дополнительные услуги. Допустим, если какому-то газсбыту придет в голову, что определенный населенный пункт – труднодоступен для поставок и поэтому надо установить ему специальный тариф или наценку “за особые условия работы”, он сможет это сделать.Помните историю с Зачепиловкой, где у людей были субсидии по 24 тыс. грн., поскольку поставки тепла с зачепиловской котельной – самые дорогие в мире? Их себестоимость в конце 2018 года составляла 4255 грн. за 1 Гкал при средней цене по стране 1300-1800 грн. за 1 Гкал. Причем таким дорогим образом отапливался единственный в поселке многоквартирный дом, который не могли отключить якобы по техническим причинам.Интуиция мне подсказывает, что усложнение с газом специально сделано, чтобы мухлевать с оплатой. Тарифы на газ устанавливаются централизовано, с ними особо не разгонишься. А вот со стоимостью доставки газа до конкретного потребителя открывается широкий простор для изобретательности коммунальных компаний.Не случайно с января тарифы на распределение газа, которые ранее закладывались в общую платежку, выросли на 46%. С 1 июля последует еще одно подорожание – на 20%. Новые тарифы касаются 44 облгазов. Сейчас тариф для них за доставку газа составляет от 0,28 до 1,99 гривны за куб. м в зависимости от региона, с 1 июля – от 0,28 грн. (Киевгаз) до 2,73 грн. (“Спектргаз”, Львов) за 1 куб. м в месяц. Вот вам и ответ на вопрос, зачем все это усложнение, на первый взгляд, совершенно дурноватое, затевается.