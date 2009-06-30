Обзор букмекерской компании Бетсити
Букмекер Бетсити является одним из первых, начавших прием ставок через интернет, и является одним из самых авторитетных и популярных у игроков. Здесь можно сделать ставку на любой матч: от городских и региональных первенств и кубков, до международных. На сайте top-bk.com можно прочитать отзывы о сайте Бетсити, оставленные реальными клиентами.
Основные характеристики
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Бренд: Бетсити;
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Дата выхода на рынок: 30.06.2009;
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Собственные мобильные приложения: Есть;
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Минимально допустимая сумма депозита: 10 руб.;
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Коэффициенты: средние и высокие;
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Бонусы и акции для игроков: Есть.
Описание БК Бетсити
Сайт букмекерской компании имеет простой и интуитивно понятный интерфейс. Зарегистрироваться можно, указа адрес электронной почты, либо используя аккаунты в одной из социальных сетей. Сразу же после регистрации игрокам доступны все виды ставок. На первый депозит начисляется приветственный бонус в размере 50%.
Поддерживаются следующие платежные системы:
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банковские карты VISA и Master Card;
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электронные кошельки Яндекс Деньги, Киви, WebMoney;
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платежи со счетов мобильных операторов.
Вывести свой выигрыш игроки могут на те же платежные реквизиты, с которых осуществлялось пополнение. Перед первой транзакцией на вывод, нужно пройти верификацию аккаунта, предоставив для проверки отсканированный паспорт.
Совершение ставок
Букмекер Бетсити предлагает отличные коэффициенты, которые находятся на среднем и высоком уровне, если сравнивать с теми, что предложены другими конторами. К примеру, в матче «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» на победу «манкунианцев» предлагается коэффициент 1.60, что более чем привлекательно для таких соперников.
Если говорить о марже букмекера, то она зависит от вида спорта и составляет:
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Футбол: От 2.5% до 5.5% для топовых чемпионатов и до 10% для остальных;
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Хоккей: 2.5% — 3% для НХЛ и до 8% для иных лиг;
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Баскетбол: 3.5% — 5.5%;
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Теннис: 5% — 5.5%.
Игрокам предлагается максимально широкий выбор событий, с идеальным качеством проработки каждой из линий. Также беттерам предлагается вариант совершения ставок прямо во время матча, в LIVE режиме. Такой вариант наиболее привлекателен, так как позволяет реально оценить состояние команды или спортсмена после старта события, что дает возможность наиболее точно спрогнозировать исход.
Мобильное приложение Betcity
С официального сайта букмекерской конторы можно скачать специальное приложение под Андроид и iOS. Делать ставки через него удобнее и быстрее, а также обеспечивается следующий функционал:
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все виды ставок;
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работа с финансами пользователя (пополнение и снятие);
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круглосуточная техническая поддержка;
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архивные данные по матчам;
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история прогнозов и их результаты.